Білорусь може мобілізувати на війну 1,5 млн осіб

Професійна армія Білорусі налічує близько 48 тисяч військовослужбовців та близько 12 тисяч прикордонників

За останніми опублікованими даними, населення Білорусі становить близько 9,3 млн осіб

У разі оголошення в Білорусі військового стану та переходу країни на військові рейки для потреб армії працюватиме 1,5 млн осіб. Про це заявив держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович, повідомляє БелТА .

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«Якщо взяти за чисельністю військові організації держави, можливо, розкрию деякі секретні відомості, структури військової організації держави, не Збройних сил, складуть десь до 1,5 млн осіб у разі оголошення військового стану та переведення економіки на військові рейки», – заявив Вольфович.

За останніми опублікованими даними, населення Білорусі становить близько 9,3 млн осіб. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2022 рік, професійна армія країни налічує близько 48 тисяч військовослужбовців та близько 12 тисяч прикордонників.

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Нагадаємо, опальний генерал Сергій Кривонос в інтерв’ю «Главкому» розповів, що всі застереження про ймовірність нового наступу ворога з Білорусі на Київ мають підґрунтя під собою. У росіян є достатньо сил і засобів, які вони спроможні перекидати на потрібні їм напрямки як з боку Білорусі, так і з боку харківського напрямку із безпосередньо РФ.

Також смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки і буде замінована територія.

Як повідомлялося, російські окупанти теоретично можуть знову розпочати наступ із території Білорусі. Їхнє пересування постійно відстежується.

23 лютого Оперативне командування «Північ» повідомило, що російські війська готують можливі операції під прикриттям у міжнародних прикордонних районах Чернігівської області. Українська розвідка вже зафіксувала, як російські колони з військовою технікою без розпізнавальних знаків і особовим складом, одягненим у форму, схожу на українську, просуваються до районів кордону Чернігівської області. Українські військові вважають, метою цих операцій під фальшивим прапором є спроба звинуватити українські сили в порушенні територіальної цілісності невизначеної країни, маючи на увазі, швидше за все, Білорусь.