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Україна розширить і замінує кордон із Білоруссю та РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна розширить і замінує кордон із Білоруссю та РФ
Кордони з РФ і Білоруссю наразі під посиленою охороною
фото ілюстративне

Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону

Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки і буде замінована територія. Це передбачено законопроєктом №7475«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону», який підтримала Верховна Рада 24 лютого.

Як зазначає Державна прикордонна служб України, також законом буде врегульовано питання залучення Збройних сил України, Нацгвардії та Нацполіції до виконання завдань з охорони державного кордону.

Крім того, визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

Як повідомлялося, російські окупанти теоретично можуть знову розпочати наступ із території Білорусі. Їхнє пересування постійно відстежується.

23 лютого Оперативне командування «Північ» повідомило, що російські війська готують можливі операції під прикриттям у міжнародних прикордонних районах Чернігівської області. Українська розвідка вже зафіксувала, як російські колони з військовою технікою без розпізнавальних знаків і особовим складом, одягненим у форму, схожу на українську, просуваються до районів кордону Чернігівської області. Українські військові вважають, метою цих операцій під фальшивим прапором є спроба звинуватити українські сили в порушенні територіальної цілісності невизначеної країни, маючи на увазі, швидше за все, Білорусь. 

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Теги: кордон Держприкордонслужба Україна Білорусь закон Верховна Рада війна

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