Україна розширить і замінує кордон із Білоруссю та РФ

Кордони з РФ і Білоруссю наразі під посиленою охороною

Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону

Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки і буде замінована територія. Це передбачено законопроєктом №7475«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону», який підтримала Верховна Рада 24 лютого.

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Як зазначає Державна прикордонна служб України, також законом буде врегульовано питання залучення Збройних сил України, Нацгвардії та Нацполіції до виконання завдань з охорони державного кордону.

Крім того, визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

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Як повідомлялося, російські окупанти теоретично можуть знову розпочати наступ із території Білорусі. Їхнє пересування постійно відстежується.

23 лютого Оперативне командування «Північ» повідомило, що російські війська готують можливі операції під прикриттям у міжнародних прикордонних районах Чернігівської області. Українська розвідка вже зафіксувала, як російські колони з військовою технікою без розпізнавальних знаків і особовим складом, одягненим у форму, схожу на українську, просуваються до районів кордону Чернігівської області. Українські військові вважають, метою цих операцій під фальшивим прапором є спроба звинуватити українські сили в порушенні територіальної цілісності невизначеної країни, маючи на увазі, швидше за все, Білорусь.