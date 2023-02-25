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США заборонили експорт до РФ та Білорусі смартфонів від $300

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США заборонили експорт до РФ та Білорусі смартфонів від $300
фото: Pixabay

Окрім телефонів, у цих країнах стане скрутно з кондиціонерами, мікрохвильовками та кавомашинами

Сполучені Штати  заборонили експортувати до Росії та Білорусі смартфони вартістю від 300 дол. та ще 275 різних товарів. Про це свідчать дані звіту The Federal Register.

Повідомляється, що США розширили експортні обмеження на постачання до Білорусі та РФ 276 різних товарів.

Серед іншого, під санкції потрапили: різні види вентиляторів, кондиціонери дорожчі за 750 дол. (оптом), холодильники дорожчі за 750 дол., посудомийні машини, електронні ваги вартістю від 100 дол., мікрохвильові печі, кавомашини, тостери та смартфони за понад 300 дол.

Нагадаємо, Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії. До санкційних списків увійшла 121 фізична та юридична особа з РФ. Президент України Володимир Зеленський відреагував.

Раніше Польща, яка виступає за посилення санкційного режиму для РФ, погодилася схвалити пакет за «шістьма гарантованими умовами», які передбачають включення до списку санкцій осіб, відповідальних за депортацію українських дітей до Росії, посилення роботи з білоруських санкцій, подальшу роботу над санкціями щодо атомної галузі, застосування санкцій до російських діамантів, спеціальний механізм, що контролює рівень диверсифікації імпорту синтетичного каучуку в ЄС та початок роботи із притягнення до відповідальності 150 російських пропагандистів, список яких було запропоновано Польщею.

Читайте також:  Посли ЄС досягли згоди щодо десятого пакета санкцій для РФ
Теги: санкції експорт смартфон росія

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