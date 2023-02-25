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Генерал Кривонос: Маю інформацію, що готується наступ із боку Білорусі

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Генерал Кривонос: Маю інформацію, що готується наступ із боку Білорусі
фото ілюстративне з відкритих джерел

«Для того, щоб перекинути на територію Білорусі потрібну кількість сил і засобів, росіянам потрібен тиждень часу»

Всі застереження про ймовірність нового наступу ворога з Білорусі на Київ мають підґрунтя під собою. У росіян є достатньо сил і засобів, які вони спроможні перекидати на потрібні їм напрямки як з боку Білорусі, так і з боку харківського напрямку із безпосередньо РФ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів опальний генерал Сергій Кривонос.

Військовий вважає, що наступ окупантів можна очікувати і в бік Запоріжжя, і на Волинь. 

«Щодо того, що ворог не накопичив достатнього угруповання впродовж останнього року, то хто вам таке сказав? Ви були у Білорусі і бачили, що там недостатня кількість сил ворога? Нагадаю вам, що громадянин Зеленський за два дні до великої навали росіян говорив, що і війни не буде, і все буде добре. Я не вірю написам на парканах. Я завжди перевіряю, що за парканами», – підкреслив Кривонос.  

Зі слів генерала, згадуючи дії ворога вздовж кордону на території Білорусі у 2017 році (спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017»), він розумів, що готується наступ з її території.

«Так само і зараз я маю інформацію про те, що він готується. Розумієте, я вмію аналізувати та складати пазли з інформації. І для того, щоб перекинути на територію Білорусі потрібну кількість сил і засобів, росіянам потрібен тиждень часу. Це час для створення потрібного для наступу угруповання», – вважає військовий.

База для цього у білорусів уже підготовлена, наголосив Кривонос.

«Люди постійно на полігонах навчаються, достатньо швидко. Тому казати, що ми не бачимо підготовки до наступу зараз не означає, що ситуація не зміниться завтра. Питання не в тому, що ми бачимо зараз, а в тому, що ми зробили, щоби бути до цього наступу готовими. І це питання найважливіше. Мусимо готуватись до найгірших варіантів. А не гадати, як хлопчики в Офісі президента в коротких штанцях, про те, буде війна чи не буде. Якби ми слухали Офіс президента, ми би вже давно втратили Україну», – переконаний опальний генерал.

Відповідаючи на питання, чи готове українське військо до можливого наступу ворога з території Білорусі, генерал Кривонос сказав наступне: «Будь-який наступ ворога можна зупинити, маючи потрібну кількість сил і засобів. А якщо у ворога є величезна кількість сил і засобів, то це буде зробити значно складніше. А гадати, як воно складатиметься, то не вдячна справа».

До слова, генерал Сергій Кривонос вважає, що чинний глава держави, як і його оточення, не хоче, щоб після війни Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зміг стати кандидатом номер один на місце президента України

Крім того , Сергій Кривонос назвав сильні сторони ворога. На його думку, росіяни достатньо глибоко вміють закопуватися, облаштовувати свою оборону.

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