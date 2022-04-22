Росія тримає у Чорному морі два кораблі з ракетами «Калібр»

Ще кілька днів тому у Чорному морі засікли п’ять російських «Калібрів»

Сумарний ракетний залп може становити до 16 ракет

Наразі у Чорному морі перебувають два російські кораблі з крилатими ракетами «Калібр». Про це сказав речник Міноборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, інформуючи про ситуацію в Чорноморській та Азовській операційних зонах.

«Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку. Станом на зараз у Чорному морі перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їхній сумарний ракетний залп може становити до 16 ракет», – повідомив полковник Мотузяник.

Ще кілька днів тому у Чорному морі засікли п’ять російських «Калібрів».

Нагадаємо, 14 квітня у Чорному морі російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.

Рештки ракетного крейсера «Москва» знаходяться в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E на глибині 50-60 метрів. Зокрема, стало відомо про аномальну активність рятувальних та водолазних кораблів Чорноморського флоту РФ у 75 км на південний захід від мису Тарханкут. Це вказує на проведення операції.

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