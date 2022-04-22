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    Події в Україні

    Росія перекидає війська з Білорусі на Донбас – розвідка

    Росія перекидає війська з Білорусі на Донбас – розвідка
    фото: міноборони Білорусі

    Рашисти шукають «вразливі місця» для повного наступу

    Кремль перекидає всі свої війська, що дислокувалися у Білорусі, на схід України. Ворог намагається знайти «найбільш вразливі місця» української оборони, аби почати широкомасштабний наступ на Донбасі. Про це повідомив Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міноборони в ефірі телемарафону.

    «Противник на сьогодні закінчує перегрупування військ, всі батальйонно-тактичні групи, які були до цього зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, вони зараз перекидаються на схід України. Це по-перше, а по-друге, по всім напрямкам противник зараз намагається визначити найбільш вразливі місця ЗСУ, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх насамперед в Донецькому районі», – розповів Скібіцький.

    У Росії заявили про нові плани під час другої фази війни в Україні, яку там називають «спецоперацією». Російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров'я, а також «впливу на життєво важливі об'єкти української економіки».

    Раніше військова розвідка міністерства оборони Великої Британії заявила, що рішення про припинення штурму українських захисників у Маріуполі свідчить про плани Кремля перекинути свої сили на наступ у глиб Донбасу. Там вважають, що повне захоплення комбінату суходолом, ймовірно, призведе до значних втрат росіян, що ще більше знизить їхню боєздатність.

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    Теги: Білорусь розвідка Крим росія окупанти Донбас війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія перекидає війська з Білорусі на Донбас – розвідка