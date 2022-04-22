На Донбасі рашисти закріпилися в чотирьох населених пунктах – Генштаб

Противник здійснив посилення угруповання військ на Луганщині

Сьогодні, 22 квітня, на Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Протягом доби ворог здійснював штурмові дії у напрямку міста Слов’янськ, закріпився в населеному пункті Лозове. В районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснює перегрупування та підготовку до наступальних дій.

Противник здійснив посилення угруповання військ за рахунок переміщення з території РФ окремих підрозділів 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Безуспішно намагається закріпитись в населеному пункті Рубіжне.

В районі Попасної ворог проводив штурмові дії в напрямку населеного пункту Новотошківське та вглиб населеного пункту Попасна, успіху не має. Закріпився в центральній частині населеного пункту Степне.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мають.

На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі «Азовсталі».

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали штурмові дії в напрямку населеного пункту Зелене Поле, успіху не мають. Ворог посилив угруповання за рахунок переміщення підрозділів 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Разом з тим, батальйонна тактична група 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

На Південнобузькому напрямку, в районі населеного пункту Олександрівка, ворог здійснює оборону зайнятих позицій. Проводить повітряну розвідку. Не виключається ведення штурмових дій з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області.

Як повідомляє Міноборони України, керівництво російської армії завершує визначення «вигідних місць» для нанесення головних ударів на сході України.

Російські фашисти обстрілюють «Азовсталь» у Маріуполі з «Градів» та одночасно пропонують «зелений коридор». Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, «зелений коридор» росіян – це коридор смерті.

За даними розвідки російський диктатор Путін планує залучити до наступу маріупольський завод «Азовсталь» росгвардію та структури ФСБ.

Сьогодні окупанти перебили високовольтну лінію на Луганщині. Сєвєродонецьк залишився без світла.

Також росіяни обстріляли шкільний автобус, що вивозив людей із Попасної.

За даними розвідки Росія перекидає війська з Білорусі на Донбас.