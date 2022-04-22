ООН потурає російським воєнним злочинам – Резніков

Міністр оборони України вважає, що ООН має замінити сучасніша й ефективніша організація

Організація Об`єднаних Націй потурає Росії у приховуванні воєнних злочинів на території України. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Рєзніков на офіційній сторінці у Facebook.

За словами міністра оборони, такі організації, як ООН має замінити нова та ефективніша система міжнародних інституцій, здатних слугувати інтересам усіх країн, а не лише великих держав. Архітектура цієї нової системи має спиратися на досвід України.

«Як може Рада Безпеки ООН, де Москва має місце постійного члена, виконувати свою місію з підтримання миру?. Про яку безпеку і співробітництво в Європі може йти мова, коли одна з держав-членів ОБСЄ напала на іншу і вбила тисячі мирних громадян? Ці організації не спрацювали.» − написав Рєзніков.

Також очільник профільного міністерства вважає, що тисячам смертей мирних українців у Бучі, Ірпені та Маріуполі можна було запобігти, якби Захід запровадив превентивні санкції проти Росії та надав Україні достатню кількість оборонних озброєнь, у першу чергу системи ППО та ПРО. Десятки тисяч українців залишилися б живими.

Нагадаємо, активісти Євромайдан SOS вважають, що ООН бреше про реальні масштаби війни Росії проти України.

Реальні цифри втрат серед цивільних українців значно вищі, ніж повідомляє моніторингова місія.