Блокування «Азовсталі». Британська розвідка пояснила наступні плани Путіна

Повне захоплення комбінату суходолом, ймовірно, призведе до значних втрат росіян, що ще більше знизить їх загальну боєздатність.

Рішення про припинення штурму українських захисників у Маріуполі свідчить про плани Кремля перекинути свої сили на наступ у глиб Донбасу. Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

«Рішення Путіна блокувати металургійний завод «Азовсталь», ймовірно, свідчить про бажання стримати опір українців у Маріуполі та звільнити російські сили для розміщення в інших місцях на сході України», – йдеться у щоденному звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії.

У повідомленні також вказано, що повне захоплення комбінату суходолом, ймовірно, призведе до значних втрат росіян, що ще більше знизить їх загальну боєздатність.

«На сході Донбасу тривають інтенсивні обстріли та бої, оскільки Росія намагається просуватися далі у напрямку до населених пунктів, включаючи Красний Лиман, Бугаївку, Барвінкове, Лиман і Попасну в рамках своїх планів щодо регіону. Попри новий напрямок обраний Росією, вони все ще страждають від втрат, зазнаних раніше під час конфлікту. Щоб спробувати відновити свої виснажені сили, вони вдалися до транзиту непрацездатного обладнання назад до Росії для ремонту», – зазначили у розвідці.

Тим часом, начальник патрульної поліції Маріуполя розповів, як виживає місто.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку деблокади Маріуполя військовим шляхом. У знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.