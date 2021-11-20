Білорусь розв’язала міграційну кризу за підтримки Росії – польський дипломат

Посол Польщу у Республіці Молдові Бартоломеу Жданюк наголосив, що його країна не відкриє кордони мігрантам

У Польщі розуміють, що Білорусь користується підтримкою Росії у розв’язанні міграційної кризи, попри заперечення причетності Кремля. Про це сказав Надзвичайний і Повноважний посол Польщу у Республіці Молдові Бартоломеу Жданюк під час пресконференції в Кишиневі, передає кореспондент «Главкома».

«Ми дуже добре бачимо, що це за інтеграція («Союзное государство» – ред.), і що це договір був підписаний декілька тижнів тому (між Білоруссю та Росією – ред.). І це велике питання, хто є незалежним. Але ми не наївні і добре розуміємо, що ці зв’язки існують. Що стосується ставлення до цього організації, в які ми входимо (ЄС, НАТО – ред.), ми розраховуємо на солідарність… Найголовніше, це те, що сказав наш президент – ми не приймемо жодного рішення, яке буде проти нашої країни», – сказав Жданюк.

Жданюк додав, що Польща не відкриє кордони, оскільки отримає неконтрольовані потоки невідомих осіб, яких підвозять до польського кордону.

«Якщо ми відкриваємо кордон – це означатиме, що закон не працює. Кожна країна має знати, хто потрапляє на її території. Ми не знаємо, хто ці люди. Ми дуже занепокоєні тим, що відбувається, і що для досягнення певних цілей використовують людей і їхні життя», – сказав Жданюк.

За словами польського дипломата, білоруські силовики змушують мігрантів до певних дій на кордоні.

«Це гібридна війна, це гібридна атака проти нашої незалежності з боку однієї країни, яка намагається досягти певної своєї мети. Ми не можемо говорити, що ці дії були спонтанними, вони не могли там опинитися спонтанно й самі по собі», – додав він.

Як відомо, на білорусько-польському кордоні загострилася ситуація з мігрантами. За деякими оцінками, понад 16 тисяч мігрантів загалом намагалися потрапити на територію Європейського Союзу.

Українська влада заявила про готовність до можливих провокацій та напливу мігрантів. Також Зеленський попросив ЄС допомогти зі зміцненням кордону з Білоруссю.

Задля уникнення напливу мігрантів з Білорусі, Україна вирішила посилити охорону державного кордону з країною-сусідом.

Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, найуразливіші ділянки українсько-білоруського кордону буде посилено додатковими підрозділами Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії. З його слів, ідеться про 8,5 тисяч силовиків.

Напередодні уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.