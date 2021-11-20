Бойовики блокують гуманітарні коридори до окупованого Донбасу

Рух на більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України

Робота усіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі розпочинається щоденно з 08:00 та триває до 16:00, але рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

У міністерстві нагадують, що щоденно відкритий з боку тимчасово окупованої території України лише контрольний пункт «Станиця Луганська».

За цей тиждень пасажиропотік збільшився у три рази проти минулого тижня, більшість якого окупанти істотно обмежували рух.

«Від минулої суботи через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 7 700 осіб, а на контрольовану територію – 8 484 особи», – йдеться у повідомленні.

Навпроти пункту «Новотроїцьке» бойовики розблоковували рух у понеділок та п’ятницю. Лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 288 осіб та 61 транспортний засіб до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас 282 особи та 61 транспортний засіб проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Через пункти «Новотроїцьке» та «Щастя» за тиждень проїхали 22 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Нагадаємо, раніше радник Банкової Олексій Арестович розповів, чому окупанти відмовляються від гумдопомоги України для ОРДЛО.

«Її не приймає російська сторона категорично. З тієї простої причини, що для них це було б те ж саме, що і відкрити КПВВ, і показати, що Україна дбає про громадян, а вони не допрацьовують із точки зору пропаганди, утримання людей в страху і покорі», – зазначив радник Офісу президента.

Читайте також: