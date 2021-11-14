Данілов заявив про готовність України до будь-яких сценаріїв на польсько-білоруському кордоні

«Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні. Про це він заявив 14 листопада під час наради у Луцьку щодо додаткових заходів із захисту державного кордону, передає пресслужба РНБО.

Данілов зауважив, що необхідно створити міжвідомчу робочу групу із залученням усіх силових структур, органів місцевого самоврядування для цілодобового моніторингу ситуації на кордоні та оперативного реагування.

«Маємо діяти абсолютно скоординовано, спокійно та виважено, і сповідувати державницьку позицію», – підкреслив секретар РНБО.

Він також нагадав, що додаткові заходи із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону були визначені за результатами засідання РНБО 10 листопада 2021 року.

«Восьмий рік триває військова агресія з боку РФ, і те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою, – це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні», – сказав Данілов.

За його словами, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі знаходиться «вже близько 16 тис. осіб – так званих біженців».

«Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування», – зазначив він.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов прибув до Луцька на міжвідомчу нараду щодо питань оборони кордону з Білоруссю. Міжвідомча нарада триватиме щонайменше декілька годин. На ній очільники областей, які межують з Білоруссю, обговорять захист кордонів від мігрантів.

На нараді присутні керівники міністерств, відомств, правоохоронних органів та військових формувань, а також голови ОДА Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, як повідомляють польські прикордонники, за останню добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінскі повідомляє, що на кордоні у понеділок готується провокація. Так, за чутками, що поширюються у мігрантських чатах, 15 листопада за ними організовано приїдуть автобуси з Німеччини, які пропустить Польща.

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