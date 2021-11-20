Тимошенко розповіла про законопроєкт «слуг», котрий може залишити українців без пенсії

Законопроєкт іще не зареєстровано у Парламенті, але його вже розглянув профільний комітет Верховної Ради, каже Юлія Тимошенко

«Це лобістська схема, яка забирає величезний фінансовий потік з кишень людей і підприємств»

«Слуги народу» мають намір ухвалити закон про приватні пенсійні фонди, котрий «практично забере у людей останню надію» на гідне забезпечення у старості. Про це заявила експрем’єрка, лідерка партіє «Батьківщина» Юлія Тимошенко у ефірі каналу «Україна 24» (у відео на початку програми).

За словами політикині, вона була присутня на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, котрий розглядав ухвалення такого закону.

«Слуги народу», міністри економіки, фінансів, соціальної політики, зібралися заради одного питання – негайно провести за дорученням керівництва закон про приватні пенсійні фонди», – сказала Юлія Тимошенко.

При цьому, наголошує експрем’єрка, законопроєкт іще не зареєстровано у Парламенті, тексту, із яким можна було б ознайомитися, немає.

«Вони дають гроші приватним пенсійним фондам, а їх тут у нас уже наплодилося дуже багато, без будь-яких гарантій, що люди через 30-40 років отримають пенсію. Вони вводять ще додатковий податок на людину і хочуть ввести ще додатковий податок по 1,5% на підприємства, а ці гроші вшурувати не в бюджет, а в приватний пенсійний фонд», – заявила лідерка «Батьківщини».

Юлія Тимошенко також наголосила, що не прописано жодного механізму, який би гарантував, що гроші буде збережено і люди зможуть отримувати виплати із такого фонду. Крім того, невідомо, як приватні пенсійні фонди покриватимуть інфляцію.

«Це лобістська схема, яка забирає величезний фінансовий потік з кишень людей і підприємств», – підсумувала Юлія Тимошенко.

Експрем’єрка додала, що Галина Третьякова, яка очолює соціальний комітет, працює кожен день проти інтересів людей. Тож Юлія Тимошенко має намір подати проєкт постанови про її звільнення з цієї посади.

Раніше лідерка «Батьківщина» Юлія Тимошенко розповіла, що наразі у неї залишається мало часу на спілкування з родиною, проте усі сімейні свята проводить разом із чоловіком. Тимошенко також зізналася: живуть із чоловіком душа в душу.

Нагадаємо, невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

Раніше Юлія Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби.

Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.

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