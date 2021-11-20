Резніков не вірить у вторгнення Росії

Олексій Резніков вважає, що великого наступу Росії не буде

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що великого наступу Росії і захоплення нових територій України не буде. Про це Резніков сказав в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Не вірю в це. Тому що давайте не забувати: ми за вісім років цієї війни навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська», – заявив міністр.

Міністр оборони запевнив, що у разі наступу Росія зустрінеться з серйозним опором.

«Я мав честь з Валерієм Залужним чотири дні провести в ООС, спілкуватись з командирами, з солдатами бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну. Давайте не забувати: в нас 400 тис. чи більше ветеранів, які пройшли через цей фронт і готові стати, якщо не дай Боже, захищати свою землю. Тому такого легкого проходу, як це було 2014 році, не буде вже. Сьогодні люди знають що таке пролита кров і як проливати кров ворога теж знають і вміють це робити», – сказав Резніков.

Нагадаємо, у Вашингтоні відбулася зустріч Міністра оборони України Олексія Резнікова та Міністра оборони США Ллойда Остіна. Спілкування між українською і американською делегаціями тривало майже три години.

До слова, стало відомо, яке звання має новий міністр оборони України.

Раніше Офіс президента окреслив пріоритети Резнікова на посаді міністра оборони.

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