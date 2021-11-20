  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Резніков не вірить у вторгнення Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міністр оборони запевнив, що у разі наступу Росія зустрінеться з серйозним опором - Резніков не вірить у вторгнення Росії

    Міністр оборони запевнив, що у разі наступу Росія зустрінеться з серйозним опором

    Фото з відкритих джерел

    Олексій Резніков вважає, що великого наступу Росії не буде

    Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що великого наступу Росії і захоплення нових територій України не буде. Про це Резніков сказав в інтерв'ю «Голосу Америки».

    «Не вірю в це. Тому що давайте не забувати: ми за вісім років цієї війни навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська», – заявив міністр.

    Міністр оборони запевнив, що у разі наступу Росія зустрінеться з серйозним опором.

    «Я мав честь з Валерієм Залужним чотири дні провести в ООС, спілкуватись з командирами, з солдатами бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну. Давайте не забувати: в нас 400 тис. чи більше ветеранів, які пройшли через цей фронт і готові стати, якщо не дай Боже, захищати свою землю. Тому такого легкого проходу, як це було 2014 році, не буде вже. Сьогодні люди знають що таке пролита кров і як проливати кров ворога теж знають і вміють це робити», – сказав Резніков.

    Нагадаємо, у Вашингтоні відбулася зустріч Міністра оборони України Олексія Резнікова та Міністра оборони США Ллойда Остіна. Спілкування між українською і американською делегаціями тривало майже три години.

    До слова, стало відомо, яке звання має новий міністр оборони України.

    Раніше Офіс президента окреслив пріоритети Резнікова на посаді міністра оборони.

    Читайте також:
    Теги: Росія США міністр Олексій Резніков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Резніков не вірить у вторгнення Росії