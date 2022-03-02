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    «Скільки можна мовчати?»: українські блогери звернулися до росіян (відео)

    Українські зірки інтернет-простору зробили чергову спробу достукатись до росіян - «Скільки можна мовчати?»: українські блогери звернулися до росіян (відео)
    Українські зірки інтернет-простору зробили чергову спробу достукатись до росіян
    колаж glavcom.ua

    Відомі автори ютуб-каналів вкотре закликали окупантів до здорового глузду

    «Ми хочемо звернутись до вас, тих кого дивляться мільйони. Ми не будемо вас ні в чому звинувачувати, давайте просто поговоримо» найвідоміші українсьі блогери зробили спільну заяву до російського сегменту відеомережі.

    «Ви знаєте, що відбувається в Україні. Шість днів тому Путін наказав атакувати нашу країну. О 5 ранку почалися вибухи, нас почали бомбити.

    Уявіть, що все що ви берегли, любили більше вам не належить. Вам лишається лише сидіти в бомбосховищі і думати чи виживите сьогодні, чи ні.

    Своїми діями армія РФ порушує всі норми міжнародного права».

    Блогери нагадали, що кожного дня в Україні гине мирне населення: жінки, діти та літні люди.

    Серед тих, хто доєнався до відео: Антон Птушкін, Альона Венум, Дантес, Олександр Педан, Олексій Дурнєв, Юра Каплан, Івангай та інші.

    «Скільки можна мовчати?» питають блогери і просять виходити о 19:00 на площі своїх міст і протестувати. Інакше з мовчазної згоди росіян війна продовжуватиметься.

    Нагадаємо, понад 6400 росіян були заарештовані під час антивоєнних акцій протесту відтоді, як війська президента Володимира Путіна вторглися в Україну. Проте державне телебачення РФ не показало жодного.

    В той же час, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що серед російських військових завдяки опору українців зростає рівень деморалізації. Противник масово кидає зброю, здається в полон або пересувається в бік білоруського або російського кордону. Продовжує чинити опір військове керівництво.

    Теги: Росія війна інформаційна війна українці #stoprussia
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    «Скільки можна мовчати?»: українські блогери звернулися до росіян (відео)