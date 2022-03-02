«Скільки можна мовчати?»: українські блогери звернулися до росіян (відео)

Відомі автори ютуб-каналів вкотре закликали окупантів до здорового глузду

«Ми хочемо звернутись до вас, тих кого дивляться мільйони. Ми не будемо вас ні в чому звинувачувати, давайте просто поговоримо» найвідоміші українсьі блогери зробили спільну заяву до російського сегменту відеомережі.

«Ви знаєте, що відбувається в Україні. Шість днів тому Путін наказав атакувати нашу країну. О 5 ранку почалися вибухи, нас почали бомбити.

Уявіть, що все що ви берегли, любили більше вам не належить. Вам лишається лише сидіти в бомбосховищі і думати чи виживите сьогодні, чи ні.

Своїми діями армія РФ порушує всі норми міжнародного права».

Блогери нагадали, що кожного дня в Україні гине мирне населення: жінки, діти та літні люди.

Серед тих, хто доєнався до відео: Антон Птушкін, Альона Венум, Дантес, Олександр Педан, Олексій Дурнєв, Юра Каплан, Івангай та інші.

«Скільки можна мовчати?» питають блогери і просять виходити о 19:00 на площі своїх міст і протестувати. Інакше з мовчазної згоди росіян війна продовжуватиметься.

Нагадаємо, понад 6400 росіян були заарештовані під час антивоєнних акцій протесту відтоді, як війська президента Володимира Путіна вторглися в Україну. Проте державне телебачення РФ не показало жодного.

В той же час, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що серед російських військових завдяки опору українців зростає рівень деморалізації. Противник масово кидає зброю, здається в полон або пересувається в бік білоруського або російського кордону. Продовжує чинити опір військове керівництво.