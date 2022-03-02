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    Росіяни створили фейкову сторінку Верховної Ради: потрібна допомога українців

    Чим більше скарг надішлють користувачі, тим швидше джерело розповсюдження пропагандистських даних буде знищено - Росіяни створили фейкову сторінку Верховної Ради: потрібна допомога українців
    Чим більше скарг надішлють користувачі, тим швидше джерело розповсюдження пропагандистських даних буде знищено
    фото: Держспецзв'язку

    Українців просять кидати скарги на російські фейкові акаунти

    Російські загарбники розширюють канали інформаційно-психологічних спецоперацій для поширення дезінформації в Україні. Держспецзв’язку попереджає, що 2 березня агресори створили у телеграмі фейкову сторінку Верховної Ради України.

    Посадовці Держспецзв'язку закликали українців заблокувати фейковий акаунт.

    Чим більше скарг надішлють користувачі, тим швидше джерело розповсюдження пропагандистських даних буде знищено.

    Окрім безпосереднього надсилання скарг у Держспецзв'язку попросили українців поширити інформацію про появу фейкового акаунту, аби шкода від публікацій була меншою.

    Ось адреса каналу, який потрібно заблокувати: https://t.me/verkhovna_rada_ua

    «Просимо максимального поширення! Дружні канали та ЗМІ! Інформаційне військо! У сторінки Верховної Ради України з'явився фейк! Давайте разом приберемо його. Кидайте скарги», – наголосили у Держспецзв'язку.

    Міністр оборони України Олексій Резніков напередодні повідомив, що російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. «Спочатку вони планують влаштувати перебої зв'язку. Після цього будуть масово кинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилося на капітуляцію. На «підтвердження» цього фейку поширюватимуться начебто підписані «документи», а також змонтовані фейкові відеоролики», – розповів міністр.

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    Теги: Росія окупанти Верховна Рада пропаганда Міноборони війна соціальні мережі
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    Росіяни створили фейкову сторінку Верховної Ради: потрібна допомога українців