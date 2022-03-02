Мальта не даватиме росіянам і білорусам «золоті паспорти»

Призупинення поширюється як на схему громадянства Мальти в обмін на інвестиції, так і на схему резиденції в обмін на інвестиції, яку необхідно поновлювати щороку

Мальта призупинила на невизначений період розгляд заяв на отримання статусів громадянина чи резидента від громадян Російської Федерації та Білорусі

Мальта відсторонила росіян і білорусів від своєї схеми «золотих паспортів», повідомляє Times of Malta.

У сьогоднішній заяві уряд Мальти підкреслив, що через «нещодавні події» – вторгнення Росії в Україну - необхідні перевірки не можуть бути проведені ефективно.

«Отже, Мальта призупинила на невизначений період розгляд заяв на отримання вищезгаданих статусів від громадян Російської Федерації та Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Призупинення поширюється як на схему громадянства Мальти в обмін на інвестиції, так і на схему резиденції в обмін на інвестиції, яку необхідно поновлювати щороку. Продаж громадянства не громадянам ЄС дозволяє таким інвесторам стати громадянами Євросоюзу, отримуючи свободу пересування та доступ до фінансових систем блоку. Мальта входить до числа країн, які продають громадянство таким інвесторам, що не раз критикувалося Брюсселем.

І Європейська комісія, і Сполучені Штати заявили на минулих вихідних, що вони вживатимуть заходів, щоб зупинити такий продаж «золотих паспортів» багатим росіянам у рамках низки санкцій проти РФ після її вторгнення в Україну.

Попри ці заклики, Мальта чинила опір зупиненню своєї схеми: прем’єр-міністр Роберт Абела сказав, що процедури перевірки були ретельними та запобігли зловживанням.

Раніше Греція призупинила видачу та продовження терміну дії посвідок проживання для російських інвесторів – так звану програму «золота віза».