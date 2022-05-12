Тихановська назвала несподівану версію провалу рашистів під Києвом

Білоруська армія не буде воювати проти України

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала позицію білоруського народу одним із основних факторів поразки російських окупаційних військ у битві за Київ. Про це колишня кандидатка у президенти Білорусі заявила у інтерв’ю телеканалу «Настоящее время».

Тихановська пояснила, що, попри позицію диктатора Олександра Лукагенка, білоруси в цілому не підтримали війну проти України. «Білоруси показали вкотре свою мужність», – заявила опозиціонерка, наголосивши, що багато в чому саме завдяки такій позиції жителів Білорусі російська армія не змогла взяти Київ і припинила бойові дії на цьому фронті повноцінної війни.

«Російська армія не почувала себе комфортно на наших землях», – запевнила Світлана Тихановська.

Щодо можливої участі білоруської армії у російсько-українській війні, опозиціонерка упевнена, що цього не станеться. «Білоруські солдати не мають розуміння, навіщо їм воювати. Проти кого? Проти українців, наших сусідів, із якими нас пов'язують довгострокові дуже добрі стосунки?» – пояснила Світлана Тихановська.

Втім, зазначила білоруська емігрантка, на початку війни, за її інформацією, армії Білорусі отримала такий наказ. «І лише тому, що солдати були деморалізовані, їхнє керівництво не посміло донести цей наказ до них», – запевнила Тихановська.

Нагадаємо, що ще у березні Тихановська попросила притягнути Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.

Київську область повністю звільнили від російських окупантів на початку квітня, через місяць після початку війни.