Білоруська опозиція назвала свою країну окупованою і звернулася до українців

У Варшаві пройшов Форум демократичних сил Білорусі

Учасники Форуму у підсумковій резолюції заявили, що Білорусь нині є фактично окупованою Російською Федерацією.

Визнавши, що білоруська влада в особі самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та його посіпак незаконно захопила і насильно утримує владу в країні у співпраці із країною-агресором, опозиція заявила, що зусиль самого народу Білорусі недостатньо для повалення нинішнього режиму. Тож Форум закликав міжнародні організації та іноземні держави визнати окупацію Білорусі та надати «фінансову, військову, інформаційну, політичну та будь-яку іншу необхідну допомогу» білоруському народу, який має право на повстання проти Лукашенка та його поплічників.

Також Форум демократичних сил Білорусі окремо звернувся до жителів України щодо війни, яку розв’язала проти нашої країни Росія. «Декларуємо готовність білорусів до солідарної з українським народом боротьби проти спільного ворога – шовіністичного режиму Путіна», – йдеться у зверненні.

Також білоруська опозиція звернулася до світової спільноти з проханням, з одного боку, надати усю необхідну допомогу Україні та, з іншого, посилити політичний та економічний тиск на Росію і Білорусь.

Форум демсил Білорусі закликав Захід повністю припинити усі торговельні відносини із РФ, а також відключити від системи SWIFT усі банки країни-агресора і запровадити проти Росії максимальне фінансово-економічне ембарго.

Нагадаємо, днями лідерка білоруської опозиції, екскандидатка в президенти країни Світлана Тихановська заявила, що росіяни програли битву за Київ, зокрема, і тому, що некомфортно почували у Білорусі через ставлення до них білоруського народу.