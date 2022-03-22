«Більшість з вас проти війни з Україною». Тихановська звернулася до білоруських військових

Вторгнення білоруської армії в Україну стане ганебною плямою на стосунках з українським народом, – наголосила Тихановська

Лукашенко вже здійснив державну зраду – Тихановська

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до білоруських військовослужбовців через їхнє можливе вторгнення до України.

Зокрема, вона наголосила, що диктатор Лукашенко вже здійснив державну зраду, надавши територію країни для російської агресії проти України.

«Пряме вторгнення білоруської армії в Україну стане ганебною плямою на стосунках з українським народом та ще більше ізолює білорусів від зовнішнього світу – аж до залізної завіси», – наголосила Тихановська.

Нагадаємо, що Збройні сили України, добровольці й підрозділи тероборони у Волинській області перебувають у повній бойовій готовності. Лінію оборони укріплюють, погода працює проти потенційних окупантів.

Варто зазначити, що за даними Генштабу, на Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України.

Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що українські захисники знищуватимуть усіх солдатів армії Білорусі, які перетинатимуть кордон з Україною.

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