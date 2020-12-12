Білоруські силовики підписали відкритий лист про нечесні вибори та злочинні накази

Відкритий лист вже підписали більше сотні чинних і колишніх співробітників силових і правоохоронних структур

Підписанти вимагають визнати недійсними вибори 9 серпня 2020 року і провести нові вибори відповідно до міжнародних правил

Більше сотні чинних і колишніх співробітників силових і правоохоронних структур Білорусі, а також армії підписали відкритий лист, в якому закликають провести нові вибори президента.

Текст звернення було опублікував Телеграм-канал Nexta Live.

Підписанти вимагають визнати недійсними вибори 9 серпня 2020 року і провести нові вибори відповідно до міжнародних правил. На їхню думку, це єдиний спосіб врегулювання кризи, об'єднання суспільства, відновлення у країні верховенства права і законності.

Водночас у листі наголошується, що дії керівництва ряду силових і правоохоронних структур Білорусі призвели до дискредитації силовиків в очах суспільства, «завдавши непоправного удару по престижу професії».

«Більшість серед нас – це гідні люди і справжні професіонали своєї справи. Тим не менш, величезна кількість наших колег були втягнуті у виконання злочинних наказів з боку групи людей, які незаконно утримують владу в нашій країні», – заявляють підписанти.

З метою безпеки підписи збираються анонімно. Імена підписантів будуть оприлюднені після того, як їх число перевищить 1000.

До слова, ЄС схвалив €24 млн громадянському суспільству і Білорусі.

Нагадаємо, що у ЄС допускають проведення міжнародного трибуналу над тими, хто бив людей у Білорусі.

За даними ООН, ситуація з правами людини у Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури та побиття людей.

Акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.