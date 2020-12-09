У Білорусі за напис «Не забудемо» кількох активістів кинуть до в'язниць

Напис «Не забудемо» з’явився біля станції метро «Пушкінська» в Мінську біля народного меморіалу Олександра Тарайковського

Суд Фрунзенського району Мінська виніс вирок у справі про хуліганство через напис «Не забудемо» трьом особам: Денису Граханову, Ігорю Самусенку і Владиславу Гулісу, повідомив правозахисний центр «Весна».

Денис Граханов та Ігор Самусенко отримали півтора року обмеження волі з направленням до виправної установи, а Владислава Гуліса засудили до двох років колонії суворого режиму. Їм інкримінували хуліганство й умисне знищення або пошкодження майна.

Після оголошення вироку Граханова й Самусенка звільнили з-під варти до вступу вироку в силу. У межах цієї кримінальної справи вони провели за ґратами більше ніж місяць.

Раніше в цьому ж суді винесли вирок 25-річній Марії Бобович і 26-річному Максиму Павлющику, які написали на тротуарній плитці «Не забудемо». Марія Бобович отримала півтора року обмеження свободи без направлення до виправної установи, Максим Павлющик – два роки колонії загального режиму.

Напис «Не забудемо» з’явився біля станції метро «Пушкінська» в Мінську біля народного меморіалу Олександра Тарайковського.

Нагадаємо, у ЄС допускають проведення міжнародного трибуналу над тими, хто бив людей в Білорусі.

За даними ООН, ситуація з правами людини в цій країні погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури та побиття людей.

Акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.