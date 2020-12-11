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    У світі

    Білоруська опозиція відкрила 14 «народних посольств», одне буде в Україні

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    Тихановська закликала соратників спрямувати всі сили і енергію&nbsp;&laquo;на спільну справу&raquo; - Білоруська опозиція відкрила 14 «народних посольств», одне буде в Україні
    Тихановська закликала соратників спрямувати всі сили і енергію «на спільну справу»
    Фото: Светлана Тихановская / Telegram

    У декларації про створення «народних посольств» говориться, що білоруси за кордоном не визнають легітимним обрання Олександра Лукашенка

    Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська взяла участь у віртуальному відкритті «народних посольств». Про це напередодні повідомив її Telegram-канал.

    «Народні посольства націлені на захист прав, підтримку і солідаризацію білорусів, які живуть у різних країнах світу», – йдеться у повідомленні.

    Тихановська закликала соратників направити всі сили і енергію «на спільну справу».

    «Розповідайте всім про приклади нашої солідарності і взаємодопомоги. Про нашу безперервну жадобу свободи. Про унікальну білоруську гідність», – заявила вона.

    Як повідомляє Tut.by, «народні посольства» відкрилися на базі діаспор у 14 країнах: у Бразилії, Великобританії, Німеччині, Ірландії, Іспанії, Литві, Португалії, Словенії, Україні, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Південній Кореї. А у Шотландії і Каталонії з'явилися «народні консульства".

    У декларації про створення «народних посольств» говориться, що білоруси за кордоном не визнають легітимним обрання 9 серпня Олександра Лукашенка. Офіційні МЗС і посольства не мають демократичної легітимності для представлення інтересів Білорусі та її діаспори, сказано у документі.

    Головними функціями «народних посольств» буде «інформування громадськості про ситуацію у Білорусі», контакти з органами влади, громадськими організаціями та профспілками, а також допомога білорусам, які були змушені залишити свою країну.

    Нагадаємо, що Тихановська просить США визнати білоруських силовиків терористичними групами.

    Теги: МЗС Білорусь США протест посольство опозиція Світлана Тихановська
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