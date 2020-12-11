ЄС схвалив €24 млн громадянському суспільству і Білорусі

Ця програма – частина пакету на 53 мільйони євро, оголошеного у серпні

Пакет допомоги «EU4Belarus» поліпшить можливості медиків реагувати на пандемію Covid-19

Європейський союз виділив 24 млн євро громадянському суспільству і ЗМІ Білорусі, а також студентам і підприємцям. Про це повідомляє сайт Європейської комісії.

«За допомогою цього недавно прийнятого пакета підтримки ЄС чітко дає зрозуміти, що він стоїть на боці народу Білорусі і виконує зобов'язання посилити підтримку громадянського суспільства», – зазначив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варга.

Єврокомісар зазначив, що величезна мужність білоруського народу, який мирно мобілізувався для захисту своїх прав, стала надихаючою для представників ЄС.

Він також сказав про готовність підтримати демократичні та мирні зміни в країні всіма наявними інструментами.

Ця програма – частина пакету на 53 мільйони євро, оголошеного у серпні. Він включає 3,7 мільйона євро надзвичайної допомоги, залученої відразу після початку політичної кризи у Білорусі після президентських виборів 9 серпня.

Нагадаємо, що у ЄС допускають проведення міжнародного трибуналу над тими, хто бив людей у Білорусі.

За даними ООН, ситуація з правами людини у Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури та побиття людей.

Акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.