Більше десяти країн опинилися на порозі масового голоду

Ціни на їжу та погодні умови будуть визначати подальший розвиток ситуації

Понад десять країн Африки та Близького Сходу виявилися на порозі масового голоду. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані ООН.

Конфлікти, економічні труднощі, екстремальні погодні умови і пандемія коронавірусу обмежують доступ до продовольства для сотень тисяч людей. Нестабільність в світі зростає, 16 країнам загрожує загострення проблеми голоду, пише видання. «Гарячими точками» експерти ООН назвали райони Буркіна-Фасо, північно-східної Нігерії, Південного Судану і Ємену. Ціни на їжу та погодні умови будуть визначати подальший розвиток ситуації, впевнені в організації.

Раніше світові передрекли голод «біблійних масштабів» внаслідок пандемії коронавірусу. Такий прогноз дав глава Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девід Біслі. За його словами, на здійснення гуманітарної діяльності для пом’якшення наслідків пандемії організації необхідно майже п’ять мільярдів доларів в найближчі пів року.

У вересні Біслі також закликав мільярдерів і підприємства допомогти врятувати 30 мільйонів осіб по всьому світу, які ризикують померти від голоду в цьому році.

Нагадаємо, 9 жовтня в ООН заявили, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.