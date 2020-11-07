Більше десяти країн опинилися на порозі масового голоду
«Гарячими точками» експерти ООН назвали райони Буркіна-Фасо, північно-східної Нігерії, Південного Судану і Ємену
Ціни на їжу та погодні умови будуть визначати подальший розвиток ситуації
Понад десять країн Африки та Близького Сходу виявилися на порозі масового голоду. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані ООН.
Конфлікти, економічні труднощі, екстремальні погодні умови і пандемія коронавірусу обмежують доступ до продовольства для сотень тисяч людей. Нестабільність в світі зростає, 16 країнам загрожує загострення проблеми голоду, пише видання. «Гарячими точками» експерти ООН назвали райони Буркіна-Фасо, північно-східної Нігерії, Південного Судану і Ємену. Ціни на їжу та погодні умови будуть визначати подальший розвиток ситуації, впевнені в організації.
У вересні Біслі також закликав мільярдерів і підприємства допомогти врятувати 30 мільйонів осіб по всьому світу, які ризикують померти від голоду в цьому році.
Нагадаємо, 9 жовтня в ООН заявили, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.