Словаччина знову проведе масове Covid-тестування населення

У другому раунді тестування зможуть брати участь і громадяни, що не встигли в першу хвилю

Тестування відбудеться в ці вихідні

Словаччина проведе другий раунд загальнонаціонального масового тестування на коронавірус. Про це повідомляє Aktuality.

Тестування на коронавірус повторно проведуть 7 листопада приблизно на половині території країни, у регіонах з найбільшою кількістю інфікованих, виявлених в першому раунді, в основному в північній частині Словаччини, недалеко від кордону з Польщею і Чехією.

Уряд представляє повторне тестування в цих зонах як спосіб виявлення нових випадків зараження через поширення вірусу, так і з-за можливих раніше неправильних результатів тестів на антигени.

У другому раунді тестування зможуть брати участь і громадяни, що не мають сертифіката першого раунду комплексного тестування. З цим сертифікатом жителі країни звільняються від багатьох карантинних обмежень, введених на тлі другої хвилі.

До слова, Україна планує закупити 2 млн швидких Covid-тестів.

Крім того, Словаччина почне тестувати мандрівників на антиген Covid-19 на кордоні з Україною.

Нагадаємо, що Словаччина перевірила на Covid-19 майже 4 млн громадян. Зазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію.

Через захворювання на Covid-19 у Словаччині з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. Нещодавно Словаччина розпочала масове тестування громадян на Covid-19. Тестування проводитиметься у два етапи. Наступний етап – 7 і 8 листопада.

У Словаччині проживає приблизно 5,5 мільйона осіб. Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), у країні протягом 14 днів було зафіксовано 504,6 зараження на 100 тисяч осіб. У сусідній Чехії цей показник складає 1512,3, а в Німеччині - 182,1.

Раніше «Главком» повідомляв про намір Словаччини організувати тестування всього населення.