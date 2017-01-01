Біля Афін стався землетрус
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У Греції стався землетрус магнітудою більше 4
У Греції стався землетрус, магнітуду якого фахівці оцінили в 4,6. Поштовхи відчувалися в Афінах, а також у центральній частині країни, повідомляє з посиланням на Національну обсерваторію агентство Reuters.
За попередньою інформацією, епіцентр землетрусу знаходився в районі Коринфської протоки, на глибині близько п'яти кілометрів.
У свою чергу Геологічна служба США вказала, що епіцентр знаходився приблизно за 79 кілометрів від Афін, а магнітуда землетрусу склала 4,9 балів. Зазначено, що на даний момент повідомлень про руйнування або постраждалих не надходило.
Нагадаємо, в Індонезії в четвер, 28 грудня, стався землетрус магнітудою 5,7.
Джерело: РБК-Україна