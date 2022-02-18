Біля берегів Греції спалахнув круїзний лайнер: на борту було 288 людей (відео)

Пасажирів та членів екіпажу на рятувальних шлюпках корабля евакуювали на Корфу

На круїзному лайнері поблизу берегів Греції спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, на борту перебували 237 пасажирів і 51 член екіпажу. Про це повідомляє Skai.gr.

Судно Euroferry Olympia під італійським прапором прямувало з Ігумениці (Греція) до Бриндізі (Італія). Пожежа виникла на третій палубі судна, коли воно було поблизу острова Ерікуса.

Заступник міністра судноплавства Греції Костас Кацафадос зазначив, що до охопленого вогнем лайнера відправили буксири і три кораблі берегової охорони. За його даними, пасажирів та членів екіпажу на рятувальних шлюпках корабля евакуювали на Корфу.

Як повідомляє білоруське видання «Наша Ніва», 279 людей вдалося евакуювати із судна. Доля ще 11 людей наразі невідома.

Як раніше повідомлялося, на борту круїзного лайнера в Італії стався спалах коронавірусу.