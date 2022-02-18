У Києві під час пожежі у квартирі загинув чоловік

На місці пожежі працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки

Чоловік був у сидячому положенні на ліжку

Вчора, 17 лютого, у Подільському районі Києва виникла пожежа на 2-му поверсі 3-поверхового житлового будинку на вулиці Петропавлівській, 48-А. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 47-річного чоловіка. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

«17 лютого о 21:00 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на вул. Петропавлівській, 48-А в Подільському районі столиці», – повідомили у пресслужбі.

На місце події прибули рятувальники із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Було встановлено, що пожежа виникла на 2 поверсі 3-поверхового житлового будинку в кімнаті 1-кімнатної квартири.

Повідомляється, що під час гасіння спалаху рятувальниками було виявлено тіло людини 1975 року народження. Чоловік був у сидячому положенні на ліжку.

О 21:32 бійці локалізували пожежу на площі 10 кв.м, а о 21:43 – ліквідували.

На місці пожежі працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 рятувальників.

Причину пожежі та обставини смерті чоловіка встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше, сталася пожежа на вулиці Максима Берлінського, 20 у Шевченківському районі столиці.

Нагадаємо, у житловому будинку, що по вулиці Кирилівській, 126/2 сталася пожежа. Загорілася квартира, що знаходиться прямо над дахом відділення «Нової пошти».

Також, на столичному Подолі прогримів вибух і почалося спалах. На місце події прибули бійці із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. За інформацією рятувальників, виникла пожежа у відселеній будівлі на вул. Боричів Тік, 25.

Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.