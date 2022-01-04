  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    На борту круїзного лайнера в Італії стався спалах коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Круїзний лайнер прибув у порт Генуї з Марселя - На борту круїзного лайнера в Італії стався спалах коронавірусу
    Круїзний лайнер прибув у порт Генуї з Марселя
    фото: stock.adobe.com

    Більшість із заражених не мають жодних симптомів інфекції та почуваються нормально

    Щонайменше 150 осіб на борту круїзного лайнера MSC Grandiosa, який вранці у понеділок прибув у порт Генуї з Марселя, отримали позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію. Про це в повідомило агентство Ansa.

    ЗМІ зазначає що більшість із заражених не мають жодних симптомів інфекції та почуваються нормально.

    Мандрівників, у яких діагностовано коронавірус, більшість із яких є італійцями, одразу ізолювали у їхніх каютах для очікування на співробітників місцевих служб охорони здоров'я.

    «Їх доставлять додому за допомогою спеціальних транспортних засобів, а іноземні громадяни будуть розміщені у медзакладах у Генуї», – розповіли журналісти.

    Лайнер не зможе покинути Геную, аж поки пройде повну санітарну обробку, зазначає Ansa.

    До слова, за минулу добу в Україні підтвердили 1,7 тис. нових Covid-хворих.

    Зазначимо, у Франції виявлений новий штам коронавірусу.

    Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.

    Читайте також:
    Теги: лайнер Італія корабель порт коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На борту круїзного лайнера в Італії стався спалах коронавірусу