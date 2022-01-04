На борту круїзного лайнера в Італії стався спалах коронавірусу
Більшість із заражених не мають жодних симптомів інфекції та почуваються нормально
Щонайменше 150 осіб на борту круїзного лайнера MSC Grandiosa, який вранці у понеділок прибув у порт Генуї з Марселя, отримали позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію. Про це в повідомило агентство Ansa.
ЗМІ зазначає що більшість із заражених не мають жодних симптомів інфекції та почуваються нормально.
Мандрівників, у яких діагностовано коронавірус, більшість із яких є італійцями, одразу ізолювали у їхніх каютах для очікування на співробітників місцевих служб охорони здоров'я.
«Їх доставлять додому за допомогою спеціальних транспортних засобів, а іноземні громадяни будуть розміщені у медзакладах у Генуї», – розповіли журналісти.
Лайнер не зможе покинути Геную, аж поки пройде повну санітарну обробку, зазначає Ansa.
До слова, за минулу добу в Україні підтвердили 1,7 тис. нових Covid-хворих.
Зазначимо, у Франції виявлений новий штам коронавірусу.
Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.