На борту круїзного лайнера в Італії стався спалах коронавірусу

Круїзний лайнер прибув у порт Генуї з Марселя

Більшість із заражених не мають жодних симптомів інфекції та почуваються нормально

Щонайменше 150 осіб на борту круїзного лайнера MSC Grandiosa, який вранці у понеділок прибув у порт Генуї з Марселя, отримали позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію. Про це в повідомило агентство Ansa.

ЗМІ зазначає що більшість із заражених не мають жодних симптомів інфекції та почуваються нормально.

Мандрівників, у яких діагностовано коронавірус, більшість із яких є італійцями, одразу ізолювали у їхніх каютах для очікування на співробітників місцевих служб охорони здоров'я.

«Їх доставлять додому за допомогою спеціальних транспортних засобів, а іноземні громадяни будуть розміщені у медзакладах у Генуї», – розповіли журналісти.

Лайнер не зможе покинути Геную, аж поки пройде повну санітарну обробку, зазначає Ansa.

До слова, за минулу добу в Україні підтвердили 1,7 тис. нових Covid-хворих.

Зазначимо, у Франції виявлений новий штам коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.