Масштабна пожежа у Мюнхені в день відкриття безпекової конференції (відео)
Відео з місця подій опублікував український нардеп
У Мюнхені (Німеччина), де 18 лютого стартує Міжнародна конференція з питань безпеки, відбувається мастштабна пожежа. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив, опублікувавши відео, народний депутат України від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко, який перебуває на місці подій.
На відео, опублікованому політиком, можна побачити велике задимлення на території міста.
«Пожежа у Мюнхені. Сьогодні відкрилася Міжнародна конференція з питань безпеки. Тривожно. Відео моє», – зазначив Олексій Гончаренко.
Зазначимо, у п'ятницю, 18 лютого у Мюнхені відбувається щорічна Міжнародна конференція з питань безпеки. Цього року її відвідують представники понад 30 країн, основною темою обговорення, згідно з порядком денним, є безпекова ситуація навколо України.
Цьогоріч Мюнхенська конференція вперше за два роки відбувається у форматі офлайн. Її відвідують:
- канцлер Німеччини Олаф Шольц;
- генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;
- голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн;
- прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон;
- президент Франції Емманюель Макрон;
- віцепрезидент США Камала Харріс;
- державний секретар США Ентоні Блінкен.
Раніше повідомлялося, шо на будмайданчику в Мюнхені прогримів вибух.