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    Масштабна пожежа у Мюнхені в день відкриття безпекової конференції (відео)

    Масштабна пожежа співпала у часі із відкриттям щорічної Міжнародної конференції з питань безпеки - Масштабна пожежа у Мюнхені в день відкриття безпекової конференції (відео)
    Масштабна пожежа співпала у часі із відкриттям щорічної Міжнародної конференції з питань безпеки
    фото: скріншот з відео

    Відео з місця подій опублікував український нардеп

    У Мюнхені (Німеччина), де 18 лютого стартує Міжнародна конференція з питань безпеки, відбувається мастштабна пожежа. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив, опублікувавши відео, народний депутат України від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко, який перебуває на місці подій.

    На відео, опублікованому політиком, можна побачити велике задимлення на території міста.

    «Пожежа у Мюнхені. Сьогодні відкрилася Міжнародна конференція з питань безпеки. Тривожно. Відео моє», – зазначив Олексій Гончаренко.

    Зазначимо, у п'ятницю, 18 лютого у Мюнхені відбувається щорічна Міжнародна конференція з питань безпеки. Цього року її відвідують представники понад 30 країн, основною темою обговорення, згідно з порядком денним, є безпекова ситуація навколо України.

    Цьогоріч Мюнхенська конференція вперше за два роки відбувається у форматі офлайн. Її відвідують:

    • канцлер Німеччини Олаф Шольц;
    • генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;
    • голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн;
    • прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон;
    • президент Франції Емманюель Макрон;
    • віцепрезидент США Камала Харріс;
    • державний секретар США Ентоні Блінкен.

    Раніше повідомлялося, шо на будмайданчику в Мюнхені прогримів вибух.

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    Теги: пожежа Німеччина депутат Олексій Гончаренко
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    Масштабна пожежа у Мюнхені в день відкриття безпекової конференції (відео)