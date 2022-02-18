Масштабна пожежа у Мюнхені в день відкриття безпекової конференції (відео)

Масштабна пожежа співпала у часі із відкриттям щорічної Міжнародної конференції з питань безпеки

Відео з місця подій опублікував український нардеп

У Мюнхені (Німеччина), де 18 лютого стартує Міжнародна конференція з питань безпеки, відбувається мастштабна пожежа. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив, опублікувавши відео, народний депутат України від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко, який перебуває на місці подій.

На відео, опублікованому політиком, можна побачити велике задимлення на території міста.

«Пожежа у Мюнхені. Сьогодні відкрилася Міжнародна конференція з питань безпеки. Тривожно. Відео моє», – зазначив Олексій Гончаренко.

Зазначимо, у п'ятницю, 18 лютого у Мюнхені відбувається щорічна Міжнародна конференція з питань безпеки. Цього року її відвідують представники понад 30 країн, основною темою обговорення, згідно з порядком денним, є безпекова ситуація навколо України.

Цьогоріч Мюнхенська конференція вперше за два роки відбувається у форматі офлайн. Її відвідують:

канцлер Німеччини Олаф Шольц;

генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;

голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн;

прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон;

президент Франції Емманюель Макрон;

віцепрезидент США Камала Харріс;

державний секретар США Ентоні Блінкен.

Раніше повідомлялося, шо на будмайданчику в Мюнхені прогримів вибух.

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