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    Події в Україні

    Біля Луцька палає підприємство (відео)

    На місці працюють декілька пожежних машин - Біля Луцька палає підприємство (відео)
    На місці працюють декілька пожежних машин
    фото скріншот відео

    Загоряння сталося близько 11 ранку

    У селі Сирники (Волинська область) сталась пожежа на підприємстві. Про це повідомляють «Волинські новини».

    Загоряння сталося близько 11 ранку на будівельному підприємстві, яке займається виготовленням рідких шпалер. На місці працюють декілька пожежних машин.

    Місцевих мешканців просять закрити вікна і найближчим часом не проводити багато часу на вулиці.

    Як раніше повідомлялося, в Івано-Франківської області на трасі «Стрий-Мамалига» два дні поспіль горіла цистерна з газом, рятувальникам не вдається її загасити.

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    Теги: пожежа Волинська область
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    Біля Луцька палає підприємство (відео)