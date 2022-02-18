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    На Одещині сталася масштабна пожежа: є загиблі (фото)

    Пожежа сталася на четвертому поверсі будинку - На Одещині сталася масштабна пожежа: є загиблі (фото)
    Пожежа сталася на четвертому поверсі будинку
    фото: facebook/izmaildsns

    У вогні загинуло подружжя

    В Одеській області, 18 лютого, в Ізмаїлі горіла квартира на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку. Про це повідомляє пресслужба Ізмаїльського райвідділу ГУ ДСНС.

    Трагедія сталася вночі 18 лютого. Пожежа виникла на четвертому поверсі, де проживало подружжя пенсіонерів 1936 та 1937 року народження. Врятувати їх життя не вдалося.

    Під час гасіння пожежі рятувальникам довелося евакуювати 15 людей. Команда пожежників прибула на місце за три хвилини після виклику. На локалізацію полум'я витратили 20 хв, а на ліквідацію – 28.

    Наразі причина виникнення пожежі невідома, збитки підраховуються. Попередньо в ДСНС повідомили, що їм вдалося врятувати житловий будинок на суму 0.5 млн грн.

    Раніше повідомлялося, що на столичній Оболоні вночі згорів автомобіль. Нагадаємо, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів. Як раніше повідомлялося, у пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік.

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    Теги: пожежа трагедія ДСНС Одещина смерть будинок жінка чоловік квартира
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    На Одещині сталася масштабна пожежа: є загиблі (фото)