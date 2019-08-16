Японію накрив потужний тайфун: є перший загиблий

Влада Японії вже скасувала понад 700 внутрішніх авіарейсів через негоду

На південно-західну Японію обрушився потужний тайфун з сильними дощами і вітрами

Про це пише AFP.

Зазначається, що в префектурі Хіросіма 82-річний чоловік визнали загиблим після того, як він впав в море, намагаючись пришвартувати свій човен.

Ще щонайменше 34 особи постраждали, в тому числі 50-річний чоловік, який зламав ногу.

Влада Японії вже скасувала понад 700 внутрішніх авіарейсів через негоду.

Представники авіакомпаній заявляють, що кількість скасованих польотів може рости в залежності від руху тайфуну, і закликають мандрівників перевіряти останню інформацію про свої рейси.

Також змінено рух поїздів, переважно в західній частині Японії.

За даними метеорологічного агентства Японії, тайфун «Кроса», що прийшов з південного заходу на узбережжя Японії, загрожує затопленнями і зсувами 280 тис. осель на островах Сікоку і Кюсю.

Загальна кількість опадів за добу може перевищити 1 тис. мм. Метеослужба Японії підняла рівень загрози до четвертого з п'яти можливих.