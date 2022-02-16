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    Біля берегів Канади затонуло судно: багато загиблих та зниклих безвісти

    Трьох членів екіпажу було врятовано. Рятувальники ведуть пошуки - Біля берегів Канади затонуло судно: багато загиблих та зниклих безвісти
    Трьох членів екіпажу було врятовано. Рятувальники ведуть пошуки
    фото: Associated Press

    Уже повідомили про семеро жертв і 14 осіб зниклих

    Щонайменше семеро людей загинули, а 14 вважаються зниклими безвісти після того, як іспанське рибальське судно Villa de Pitanxo затонуло у морі біля північно-східного узбережжя Канади. Про це інформує The Guardian.

    Трьох членів екіпажу було врятовано. Рятувальники ведуть пошуки тих, хто міг вижити. Сім тіл виявлено під час пошукової операції, якій заважали вітер, бурхливе море та погана видимість.

    Літак, два гелікоптери та чотири катери прочісують територію в пошуках моряків.

    «Той факт, що ми вже знайшли трьох тих, хто вижив у рятувальній шлюпці, дає нам надію, що інші змогли або одягнути рятувальні жилети, або сісти у рятувальні шлюпки та покинути судно», – сказав Браян Оуенс з Канадського Об’єднаного рятувального координаційного центру.

    До складу екіпажу з 24 осіб входили 16 іспанців, а також громадяни Перу та Гани.

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    Теги: Канада літак рятувальники вітер море
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    Біля берегів Канади затонуло судно: багато загиблих та зниклих безвісти