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    На Вінниччині чоловік згорів у власному будинку (фото)

    На Вінниччині чоловік згорів у власному будинку (фото)
    фото: пресслужба дснс

    Рятувальники знайшли тіло у вигорілій оселі

    Ввечері 14 лютого в селі Прибузьке Вінницького району сталася пожежа. Там, горів житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув 48-річний чоловік. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Вінницькій області.

    «14 лютого о 18:04 до Служби поряунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Прибузьке Вінницького району сталася пожежа. Прибувши до місця події, бійці ДСНС з'ясували, що вогнем охоплено приватний житловий будинок на площі близько 60 кв.м.

    Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби, в одній із кімнат будинку, було виявлено людину без ознак життя. Загиблим виявився 48-річний власник помешкання. О 18:57 пожежу локалізовано, а о 19:39 ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

    До боротьби з вогнем від ДСНС залучалося дев’ять чоловік особового складу та три одиниці спецтехніки.

    Раніше повідомлялося, що на столичній Оболоні вночі згорів автомобіль. Нагадаємо, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів. Як раніше повідомлялося, у пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік.

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    Теги: пожежа ДСНС смерть рятувальники Вінниччина будинок чоловік
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    На Вінниччині чоловік згорів у власному будинку (фото)