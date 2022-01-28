Армія США шукає винищувач, що розбився у Південнокитайському морі (відео)

Аварія сталася через помилку пілота під час посадки

В мережу виклали відео останніх секунд польоту винищувача

Американський винищувач F-35С затонув після невдалої посадки на борт авіаносця «Carl Vinson»

Як повідомляє Мілітарний, наблизившись до корабля, винищувач раптово різко збільшив тягу, після чого врізався в палубу авіаносця.

За повідомленням командування флоту США, льотна палуба авіаносця «Carl Vinson» не постраждала, польоти продовжуються.

В мережу згодом виклали відео останніх секунд польоту винищувача, який впав у Південнокитайське море після удару об авіаносець.

Військово-морським флот США вже розпочато операцію з пошуку F-35C, щоб його уламки не дісталися іншим країнам. США спробують раніше Китаю підняти зі дна Південнокитайського моря свій винищувач.

«ВМФ США проводять операцію з пошуку літака F-35C, з яким 24 січня сталася аварія на борту авіаносця «Carl Vinson» у Південнокитайському морі, – повідомила пресслужба флоту США. – Ми не можемо будувати здогади щодо намірів КНР щодо цього».

Нагадаємо, у грудні глава генштабу Індії розбився в авіакатастрофі (відео).

Раніше повідомлялося, що в Азербайджані розбився військовий вертоліт, 14 загиблих. У листопаді у ЦАР розбився вертоліт із російськими найманцями ПВК «Вагнера» (відео).

Також повідомлялося, що у Сирії турецькі військові стріляли в російський гелікоптер. А у Південному Судані розбився літак із росіянами.

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