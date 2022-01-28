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    Армія США шукає винищувач, що розбився у Південнокитайському морі (відео)

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    Аварія сталася через помилку пілота під час посадки - Армія США шукає винищувач, що розбився у Південнокитайському морі (відео)
    Аварія сталася через помилку пілота під час посадки
    фото: twitter.com/BabakTaghvaee

    В мережу виклали відео останніх секунд польоту винищувача

    Американський винищувач F-35С затонув після невдалої посадки на борт авіаносця «Carl Vinson»

    Як повідомляє Мілітарний, наблизившись до корабля, винищувач раптово різко збільшив тягу, після чого врізався в палубу авіаносця.

    За повідомленням командування флоту США, льотна палуба авіаносця «Carl Vinson» не постраждала, польоти продовжуються.

    В мережу згодом виклали відео останніх секунд польоту винищувача, який впав у Південнокитайське море після удару об авіаносець.

    Військово-морським флот США вже розпочато операцію з пошуку F-35C, щоб його уламки не дісталися іншим країнам. США спробують раніше Китаю підняти зі дна Південнокитайського моря свій винищувач.

    «ВМФ США проводять операцію з пошуку літака F-35C, з яким 24 січня сталася аварія на борту авіаносця «Carl Vinson» у Південнокитайському морі, – повідомила пресслужба флоту США. – Ми не можемо будувати здогади щодо намірів КНР щодо цього».

    Нагадаємо, у грудні глава генштабу Індії розбився в авіакатастрофі (відео).

    Раніше повідомлялося, що в Азербайджані розбився військовий вертоліт, 14 загиблих. У листопаді у ЦАР розбився вертоліт із російськими найманцями ПВК «Вагнера» (відео).

    Також повідомлялося, що у Сирії турецькі військові стріляли в російський гелікоптер. А у Південному Судані розбився літак із росіянами.

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    Теги: США армія літак військові авіаносець море
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    Армія США шукає винищувач, що розбився у Південнокитайському морі (відео)