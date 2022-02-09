Росія готується до блокади українських портів? Журналіст опублікував карту

З 13 по 19 лютого РФ запланувала ракетні та артилерійські навчання в акваторії Чорного та Азовського морів

За інформацією ЗМІ, Росії не збирається залишати ніяких коридорів для проходу торговельних суден

Росія під приводом військових навчань готується блокувати українські морські порти, не залишаючи проходу для торгових суден. Про це повідомив у Facebook головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.

«Це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт «морської блокади» українських портів. Про яку ми два роки попереджаємо… Це треба зупинити. На найвищому міжнародному рівні», – написав Клименко.

Він зазначає, що першими при слові «блокада» будуть змінювати свої плани судновласники, і закликає об’єднати зусилля для вирішення ситуації.

Клименко також опублікував карту, на якій нанесено райони перекриття Чорного та Азовського морів. Чорне море в північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України (12 миль, морський кордон), в Азовському – від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю.

Карта перекриття Чорного та Азовського морів, фото: Andrii Klymenko / Facebook

«Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань – починаючи з 21:00 13.02.2022 по 21:00 19.02.2022. Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. (Такого за останні вісім років не було)», – пояснив журналіст.

Напередодні стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів.

Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео). Нагадаємо, 24 січня Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів.

У середині січня повідомлялося, що Росія ввела в Балтійське море десантні човни: Швеція посилить готовність військ. Наприкінці 2021 року Швеція підвищила рівень боєготовності через російську агресію.