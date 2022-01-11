Біля узбережжя Кіпру стався потужний землетрус

Поштовхи відчувалися навіть у Єгипті

У Середземному морі біля берегів Кіпру зафіксовано землетрус магнітудою 6,5. Це випливає з даних Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

За даними сейсмологічного центру, епіцентр розташовувався на глибині 51 км за 120 км на північний захід від міста Лімассол, де проживає близько 154 тис. осіб, і за 62,3 км на південний схід від міста Пафос з населенням близько 36 тис. осіб. Тисячі людей вибігли на вулиці і провели ніч просто неба, повідомило державне Кіпрське радіо (RIK).

Найсильніші поштовхи відчувалися північ від країни у районі середземноморського узбережжя. Коливання земної кори внаслідок кіпрського землетрусу відчули і мешканці інших регіонів. Після землетрусу, що стався біля берегів Кіпру, підземні поштовхи дійшли до півдня Туреччини, Ізраїлю, островів Крит і Родос і навіть до Єгипту.

Інформації про можливих постраждалих та завдані збитки не надходило. Загроза цунамі не оголошувалась.

Нагадаємо, 10 січня внаслідок землетрусу магнітудою 6,9 на північному заході Китаю впала частина Великої Китайської стіни. Як писала газета Global Times, були повалені два метри стіни у провінції Ганьсу. Місце обвалення знаходилося за 114 км від епіцентру. Фахівці встановили первинний захист та розпочали відновлювальні роботи.

Раніше біля японських островів стався сильний землетрус.

Додамо, що напередодні нового року острів Крит сколихнув сильний землетрус: поштовхи тоді також докотилися до Єгипту.