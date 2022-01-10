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    Житель Закарпаття ледь не згорів, літаючи на аероплані

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    Обставини польоту, що ледве не закінчився трагедією, з&rsquo;ясовують правоохоронці - Житель Закарпаття ледь не згорів, літаючи на аероплані
    Обставини польоту, що ледве не закінчився трагедією, з’ясовують правоохоронці
    фото з відкритих джерел

    Чоловік третю добу перебуває у лікарні після аварійного приземлення на аероплані

    На Закарпатті 8 січня увечері в Тячівську районну лікарню доставили 24-річного мешканця селаа Терново. У молодого хлопця діагностували опіки третьго ступеня всього тіла, його стан оцінюється як важкий. Про це пише обласне управління ДСНС

    Як з’ясували лікарі, важкі опіки хлопець отримав під час польоту на аероплані. При приземленні на полі за селом у літального апарата вибухнув бензобак, у результаті чого пілот ледь не згорів.

    Відомо, що для здійснення польотів необхідно мати спеціальні документи (у тому числі на літальний апарат) та дозволи спеціальних структур, а польоти поблизу кордону можливі тільки з відома прикордонної служби. Наскільки були дотримані всі ці процедури, зараз з’ясовують правоохоронці.

    Журналісти звернулися за коментарем до тячівської лікарні. Лікар, який не повідомив свого імені, розповів, що чоловіка помістили до реанімації.

    «Йому діагностували глибокі опіки спини, перелом хребта та перелом таза. Оперативного втручання йому не проводили», — зазначив лікар.

    До слова, минулого тижня у Китаї згорів російський літак. За даними служби новин Китаю, інцидент трапився під час буксирування літака для вильоту в Новосибірськ. На його борту знаходилися 20 т вантажів і 26 т гасу.

    Також нагадаємо, що у грудні 2021 року під Києвом почалися льотні випробування українського повітряного комплексу радіотехнічної розвідки Gekata. Gekata дозволяють відстежувати до 200 цілей одночасно та передавати інформацію про них у режимі онлайн або накопичувати дані на внутрішніх носіях у випадку повної «радіотиші».

    Теги: ДСНС Закарпаття літак надзвичайні ситуації лікарня чоловік
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    Житель Закарпаття ледь не згорів, літаючи на аероплані