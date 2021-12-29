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    Острів Крит сколихнув сильний землетрус: поштовхи докотилися до Єгипту

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    Землетрус на Криті мав&nbsp;магнітуду 5,7 - Острів Крит сколихнув сильний землетрус: поштовхи докотилися до Єгипту
    Землетрус на Криті мав магнітуду 5,7
    фото з відкритих джерел

    Якби епіцентр землетрусу був на суші, то могло бути завдано великої шкоди

    На грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 5,7, повідомляє Ekathimerini. Зазначається, що підземні поштовхи відчувалися навіть у Єгипті.

    Як пояснив директор Геодинамічного інституту на Криті Акіс Целентіс, ситуацію врятувало те, що землетрус стався у воді.

    «На щастя, землетрус стався у морі. Якби епіцентр землетрусу був на суші, то могло бути завдано великої шкоди», – сказав він.

    Відповідно до даних Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетрус зафіксували на глибині 80 км, однак грецька агенція повідомляє про глибину 42,7 км.

    Зазначено, що EMSC раніше зафіксував підземний поштовх силою 6,1 бала. Тоді єгипетська влада повідомила, що землетрус відчувався у деяких містах країни.

    Наразі інформації щодо постраждалих чи пошкоджень не надходило.

    Нагадаємо, нещодавно Каліфорнію сколихнув сильний землетрус (відео). Також на днях південне узбережжя Японії сколихнув потужний землетрус.

    До слова, у середині грудня на Прикарпатті стався землетрус. Епіцентр землетрусу перебуває у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.

    Також в Індонезії 14 грудня стався потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео). Раніше Туреччину сколихнув сильний землетрус (відео).

    Теги: стихійні лиха Єгипет Греція землетрус
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    Острів Крит сколихнув сильний землетрус: поштовхи докотилися до Єгипту