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    Біля японських островів стався сильний землетрус

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    За японською сейсмічною шкалою від 0 до 7 балів інтенсивність землетрусу становила 5+ - Біля японських островів стався сильний землетрус
    За японською сейсмічною шкалою від 0 до 7 балів інтенсивність землетрусу становила 5+
    фото з відкритих джерел

    Центр землетрусу перебував приблизно за тисячу кілометрів на південь від Токіо

    Землетрус магнітудою 6,1 стався у вівторок, 4 січня, в районі японської острівної гряди Огасавара в Тихому океані. Про це повідомляє NHK.

    Зазначається, що центр землетрусу перебував приблизно за тисячу кілометрів на південь від Токіо на глибині 77 кілометрів.

    За японською сейсмічною шкалою від 0 до 7 балів інтенсивність землетрусу становила 5+. Небезпеки виникнення цунамі не було. Інформації про постраждалих не надходило.

    Наприкінці грудня острів Крит сколихнув сильний землетрус: поштовхи докотилися до Єгипту.

    Як пояснив директор Геодинамічного інституту на Криті Акіс Целентіс, ситуацію врятувало те, що землетрус стався у воді.

    «На щастя, землетрус стався у морі. Якби епіцентр землетрусу був на суші, то могло бути завдано великої шкоди», – сказав він.

    Також нещодавно Каліфорнію сколихнув сильний землетрус (відео). А ще південне узбережжя Японії сколихнув потужний землетрус.

    До слова, у середині грудня на Прикарпатті стався землетрус. Епіцентр землетрусу перебуває у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.

    Також в Індонезії 14 грудня стався потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео).

    Раніше Туреччину сколихнув сильний землетрус (відео).

    Теги: стихійні лиха Японія землетрус цунамі
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    Біля японських островів стався сильний землетрус