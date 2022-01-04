Біля японських островів стався сильний землетрус
Центр землетрусу перебував приблизно за тисячу кілометрів на південь від Токіо
Землетрус магнітудою 6,1 стався у вівторок, 4 січня, в районі японської острівної гряди Огасавара в Тихому океані. Про це повідомляє NHK.
Зазначається, що центр землетрусу перебував приблизно за тисячу кілометрів на південь від Токіо на глибині 77 кілометрів.
За японською сейсмічною шкалою від 0 до 7 балів інтенсивність землетрусу становила 5+. Небезпеки виникнення цунамі не було. Інформації про постраждалих не надходило.
Наприкінці грудня острів Крит сколихнув сильний землетрус: поштовхи докотилися до Єгипту.
Як пояснив директор Геодинамічного інституту на Криті Акіс Целентіс, ситуацію врятувало те, що землетрус стався у воді.
«На щастя, землетрус стався у морі. Якби епіцентр землетрусу був на суші, то могло бути завдано великої шкоди», – сказав він.
Також нещодавно Каліфорнію сколихнув сильний землетрус (відео). А ще південне узбережжя Японії сколихнув потужний землетрус.
До слова, у середині грудня на Прикарпатті стався землетрус. Епіцентр землетрусу перебуває у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.
Також в Індонезії 14 грудня стався потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео).