Потужний землетрус струсонув Китай

На фото, зробленому 7 серпня 2018 року, зображено ділянку Великої стіни в повіті Шандань, провінція Ганьсу у північно-західному Китаї

Частина Великої Китайської стіни пошкоджена

В Китаї стався потужний землетрус магнітудою 6,9. В результаті частина Великої Китайської стіни була зруйнована, постраждали люди. Про це повідомляє Global times.

Землетрус стався в суботу опівночі в провінції Цинхай на північному заході Китаю на глибині 10 км. Попри те, що він сталося в малонаселеному районі, поштовхи відчули кілька великих міст.

Повідомлень про загиблих не надходило, проте дев'ять осіб отримали травми. Вісім осіб вже виписані з лікарні, а один досі перебуває під наглядом лікарів.

Вже в неділю чиновники виявили, що землетрус зруйнував два метри Великої Китайської стіни в повіті Шаньдань провінції Ганьсу на північному заході Китаю. Влада організувала огляд місцевих культурних реліквій після того, що сталося, і виявила місце обвалення. Наразі на місці встановили первинний захист, ведуться ремонтно-відновлювальні роботи.

Глава сейсмічного агентства Ши Юйчен повідомив, що найближчий житловий район знаходиться за 40 км від епіцентру землетрусу. Люди в цьому районі часто стикаються з підземними поштовхами.

Влада модернізувала їхні будинки, щоб вони були більш стійкими. Це дозволило уникнути великих жертв під час землетрусу.

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