  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Потужний землетрус струсонув Китай

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На фото, зробленому 7 серпня 2018 року, зображено ділянку Великої стіни в повіті Шандань, провінція Ганьсу у північно-західному Китаї<br /><br /> - Потужний землетрус струсонув Китай
    На фото, зробленому 7 серпня 2018 року, зображено ділянку Великої стіни в повіті Шандань, провінція Ганьсу у північно-західному Китаї

    фото: VCG

    Частина Великої Китайської стіни пошкоджена

    В Китаї стався потужний землетрус магнітудою 6,9. В результаті частина Великої Китайської стіни була зруйнована, постраждали люди. Про це повідомляє Global times.

    Землетрус стався в суботу опівночі в провінції Цинхай на північному заході Китаю на глибині 10 км. Попри те, що він сталося в малонаселеному районі, поштовхи відчули кілька великих міст.

    Повідомлень про загиблих не надходило, проте дев'ять осіб отримали травми. Вісім осіб вже виписані з лікарні, а один досі перебуває під наглядом лікарів.

    Вже в неділю чиновники виявили, що землетрус зруйнував два метри Великої Китайської стіни в повіті Шаньдань провінції Ганьсу на північному заході Китаю. Влада організувала огляд місцевих культурних реліквій після того, що сталося, і виявила місце обвалення. Наразі на місці встановили первинний захист, ведуться ремонтно-відновлювальні роботи.

    Глава сейсмічного агентства Ши Юйчен повідомив, що найближчий житловий район знаходиться за 40 км від епіцентру землетрусу. Люди в цьому районі часто стикаються з підземними поштовхами.

    Влада модернізувала їхні будинки, щоб вони були більш стійкими. Це дозволило уникнути великих жертв під час землетрусу.

    Читайте також:
    Теги: Китай землетрус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Потужний землетрус струсонув Китай