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Stinger o'clock: Резніков показав, як ЗСУ збили літак окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Stinger o'clock: Резніков показав, як ЗСУ збили літак окупантів
фото з відкритих джерел

Міністр оборони України Олексій Резніков показав, як українські захисники знищили «Стінгером» ворожий СУ-30 у Харківській області. Відповідне відео Резніков опублікував на своїй сторінці в Twitter.

«В листопаді минулого року у Вашингтоні на моє прохання надати Україні Stingers мені відповідали: «Це неможливо». Але вже в січні, за згодою США, ми отримали від наших друзів – Литви, першу партію ПЗРК. Сьогодні наші Герої нищать ними окупантів. 92-га ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 24 вересня 2022 року. Харківщина. Філагранна робота по знищенню ворожого СУ-30», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за добу 24 вересня російська армія втратила чотири військові літаки та один гелікоптер.

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