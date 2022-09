Stinger o'clock: Резніков показав, як ЗСУ збили літак окупантів

Міністр оборони України Олексій Резніков показав, як українські захисники знищили «Стінгером» ворожий СУ-30 у Харківській області. Відповідне відео Резніков опублікував на своїй сторінці в Twitter.

«В листопаді минулого року у Вашингтоні на моє прохання надати Україні Stingers мені відповідали: «Це неможливо». Але вже в січні, за згодою США, ми отримали від наших друзів – Литви, першу партію ПЗРК. Сьогодні наші Герої нищать ними окупантів. 92-га ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 24 вересня 2022 року. Харківщина. Філагранна робота по знищенню ворожого СУ-30», – йдеться в повідомленні.

Ten months ago, in WDC, I asked for Stingers 4 #UAarmy & heard "It's impossible."

Many times.

Today, rus Su-30 jet was shot down by 🇺🇦 Stinger in the Kharkiv region.

So...the impossible is indeed possible.

Thanks to our partners.

We will win! 🇺🇦

🎵 Горить, “Палає техніка ворожа” pic.twitter.com/c1NtHcqlsD