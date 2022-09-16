Як поранених військових перевозять та годують у літаках (відео)

Наших захисників лікуватимуть в Німеччині

Оперний співак Сергій Іванчук, який після повномасштабного вторгнення став волонтером та вивозив українців із небезпечних міст, показав, як поранених бійців вивозять за кордон на лікування. Для цього застосовують спеціально обладнані літаки, адже за медичними показами, транспортувати деяких пацієнтів можна тільки лежачи.

«В евакуаційному літаку поранених не тільки перевозять, а і годують. Більшість поранених таку їжу взагалі бачили вперше за останні декілька місяців. Всередині був набір їжі на день, та більшість з‘їла все одразу, бо не куштували нічого подібного майже з моменту початку війни. Лежачи і з катетерами їсти важко. Але таке життя, ми живі і дякувати Богу. Слава Україні!», – зауважив Іванчук.

Також волонтер повідомив, що в Німеччині їх зустрічала неймовірна кількість швидких: по одній на кожного пораненого.

«Важких» поранених із ліжка навіть не підіймають, перекладають лежачи в швидку і до везуть в лікарню», – каже волонтер.

Як відомо, під час однієї з евакуацій Сергій Іванчук отримав п'ять кульових поранень і дивом залишився живим.