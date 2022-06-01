Рівненщина: жінка вижила після удару блискавки

Потерпіла отримала термічні опіки верхніх та нижніх кінцівок

У селі біля Рівного в 38-річну жінку вдарила блискавка. У потерпілої медики швидкої діагностували опіки рук та ніг, а також частини тулуба. Жінка перебувала у свідомості, її доправили в обласну лікарню. Як повідомляє рівненський центр екстреної медичної допомоги, випадок стався близько 17:00 у середу, 1 червня.

«За вказаною адресою прибула бригада з Городоцького пункту постійного базування ШМД. Медики оглянули пацієнтку (орієнтовно 38 років). Вона була у свідомості. Під час огляду виявлено термічні опіки верхніх та нижніх кінцівок, а також правої частини тулуба», – ідеться у повідомленні.

Медикам жінка розповіла, що у неї влучила блискавка, коли вона поверталась з поля. Потерпілій надали необхідну допомогу та доправили до медзакладу. Наразі вона перебуває у Рівненській обласній клінічній лікарні.

Нагадаємо, 28 травня у Рівному попрощалися з двома українськими воїнами – рідними братами Олегом і Дмитром Зіберами. Обидва пішли захищати Україну на другий день після початку широкомасштабного вторгнення Росії. Обидва загинули в один день під Новоселівкою на Донечині.