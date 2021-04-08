Bloomberg: російських дипломатів можуть видворити з США

США протягом кілька днів дадуть відповідь на кібератаку і інші дії, до яких причетна Росія

Серед потенційних заходів США у відповідь розглядаються санкції проти окремих осіб і організацій в РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість висилки російських дипломатів з країни і введення нових санкцій у відповідь на ворожі дії Росії.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназваних американських чиновників.

За їхньою інформацією, адміністрація Білого дому завершила вивчення передбачуваних «правопорушень» з боку Росії, включаючи втручання у вибори і кібератаку на урядові установи за допомогою програми Solar Winds.

Згідно з даними джерел, серед потенційних заходів у відповідь розглядаються санкції проти окремих осіб і організацій в РФ, а також «висилка російських співробітників розвідки», які, за версією Вашингтона, можуть перебувати в США «під дипломатичним прикриттям».

Як заявив один зі співрозмовників агентства, відповідні кроки американської сторони будуть, ймовірно, включати в себе санкції, в тому числі санкції щодо людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна, а також проти органів, які пов'язані з втручанням у вибори.

У середу, 7 квітня, прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що США протягом кілька днів дадуть відповідь на кібератаку і інші дії, до яких причетна Росія.