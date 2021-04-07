Все вирішує Путін. У Кремлі розповіли про термін дислокації військ біля кордонів України

Пєсков знову заявив, що Росія нікому не загрожує

Російські війська перебуватимуть біля кордонів України стільки, скільки буде визнано доцільним керівництвом РФ. Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Ще раз повторюю те, що я вже говорив неодноразово: Росія нікому не загрожувала і не загрожує, ні для кого не становить загрози. Російські збройні сили знаходяться там на території Російської Федерації, де це визнано необхідним і доцільним», – заявив Пєсков, якого цитує російський «Інтерфакс».

Відповідаючи на уточнююче запитання, як довго може перебувати угруповання російських військ поблизу з Україною, Пєсков заявив: «Так довго, наскільки це знову ж буде визнано доцільним нашим військовим керівництвом і Верховним головнокомандувачем».

На питання, російські війська передислоковані до кордонів з Україною на постійній основі чи на якийсь термін, Пєсков сказав: «Я не можу вам точно сказати, я не володію цією інформацією щодо планів щодо дислокації і передислокації наших військ».

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.