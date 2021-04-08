Мін'юст США затвердив два пакети санкцій проти «Північного потоку-2», – ЗМІ

Затверджені Мін'юстом списки зачіпають швейцарську Nord Stream 2 AG – компанію, створену для управління газопроводом

Мін'юст США затвердив два пакети санкцій проти газопроводу «Північний потік – 2», однак остаточного рішення ще не прийнято.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерело в американській адміністрації.

За інформацією газети, затверджені Мін'юстом списки зачіпають швейцарську Nord Stream 2 AG – компанію, створену для управління газопроводом, і її главу Матіаса Варніга.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена захотіла призначити спецпредставника щодо газопроводу «Північний потік – 2».

Нагадаємо, Держсекретар США попередив учасників «Північного потоку – 2» про наслідки.

Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік – 2». Раніше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу.

Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію.Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що завершення «Північного потоку-2» посилить агресію з боку Росії.

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