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    Мін'юст США затвердив два пакети санкцій проти «Північного потоку-2», – ЗМІ

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    Через американські санкції десятки компаній спішно покинули &laquo;Північний потік &ndash; 2&raquo; - Мін'юст США затвердив два пакети санкцій проти «Північного потоку-2», – ЗМІ
    Через американські санкції десятки компаній спішно покинули «Північний потік – 2»

    Затверджені Мін'юстом списки зачіпають швейцарську Nord Stream 2 AG – компанію, створену для управління газопроводом

    Мін'юст США затвердив два пакети санкцій проти газопроводу «Північний потік – 2», однак остаточного рішення ще не прийнято.

    Про це пише видання Politico з посиланням на джерело в американській адміністрації.

    За інформацією газети, затверджені Мін'юстом списки зачіпають швейцарську Nord Stream 2 AG – компанію, створену для управління газопроводом, і її главу Матіаса Варніга.

    Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена захотіла призначити спецпредставника щодо газопроводу «Північний потік – 2».

    Нагадаємо, Держсекретар США попередив учасників «Північного потоку – 2» про наслідки.

    Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік – 2». Раніше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу.

    Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в діюрем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що завершення «Північного потоку-2» посилить агресію з боку Росії.

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    Теги: Росія США санкції Північний потік-2
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