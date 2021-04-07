  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
рус
    Думки вголос

    Перший рік після Путіна

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перший рік після Путіна

    На Росію очікує війна павуків у банці

    Мовою оригіналу

    Первый год после Путина

    (фантазия на тему)

    Представьте себе первый год после Путина. Он же не вечен, сыграют и по нему «Лебединое озеро». Явного преемника у него нет и не предвидится. Множество правящих банд не отдадут власть представителю какой-нибудь одной из них. Будет как после смерти Сталина и снятия Хрущева – коллективное руководство, с номинальным первым лицом, главное достоинство которого в том, что другие не видят в нем угрозы для себя. Президентом новое «политбюро» сделает какого-нибудь заведомого слабака, типа технаря-премьера или очкарика-ботаника молодого губернатора.

    Однако вскоре неизбежно начнется война пауков в банке. Как и положено, множество слабых попытается наброситься скопом и загрызть самого сильного и опасного, пока он не съел их самих. По этой логике уничтожили Берию. По ней же первым делом после смены власти замочат коллективного Берию, то есть ФСБ. Чекисты в последнее время «сосредоточили в своих руках необъятную власть». Их ненавидят и боятся все: министры, губернаторы, олигархи, генералы, менты. Они буквально достали не только страну и бизнес, но большую часть правящей элиты и олигархата. После ухода Путина столкновение «земщины» и «опричнины» неизбежно. В результате, видные ФСБешники потеряют свои посты, а сама служба, по крайней мере временно, утратит большую часть влияния, как было после казни Берии. Схватка с чекистами будет напряжённой и кровавой, но противостоять машине государственной власти они не смогут, как не смог сам великий и ужасный Лаврентий Павлович.

    Дальше новые власти начнут мочить питерских фаворитов вождя, оставшихся без верховной крыши. Раскулачат Ротенбергов, Тимченко и всяких прочих Голощаповых. Бывший тихоня президент, избавившись от чекистского контроля, постепенно начнёт прибирать власть к рукам. Его поддержат губернаторы и большая часть олигархов, благодарных за избавление от чекистской дани.

    Во внешней политике будут сделаны шаги навстречу Западу. Новому руководству конфронтация, вызванная путинскими имперскими амбициями и чекистскими пещерными предрассудками, окажется не нужна. Прежде всего, российские власти постараются помириться с Украиной. Пиратский Донбасс будет возвращен первым и безусловно, это безумие никому, кроме Путина и кучки фашистов не интересно. По поводу условий возвращения Крыма будут начаты переговоры с Украиной при участии Евросоюза.

    Во внутренней политике начнётся оттепель. Нынешний чекистский террор опять-таки не имеет рациональных обоснований. В рамках создания имиджа «миролюбивой и демократической России» будут освобождены политзаключенные, отменены многие репрессивные законы, остановлена гибридная война.

    Подлинной демократии, конечно, не будет. Власть сохранит бюрократическая и финансовая олигархия минус чекисты, но опираться она постарается не на грубое насилие, а на современные манипулятивные методы.

    Новый этап заигрывания с Западом будет иметь, прежде всего, экономические причины. Власти добьётся отмены санкций и определённого притока инвестиций. Чиновники и олигархи забудут про запреты и начнут вновь спокойно отдыхать в своих домах в Лондоне и поместьях в Тоскане.

    Первый год после Путина станет годом надежд и радужных иллюзий. Новые заморозки и застой начнутся ещё не скоро...

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ФСБ санкції Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Роман Безсмертний
    Роман Безсмертний

    Громадський діяч, народний депутат України (1994–2004), заступник Глави Секретаріату Президента України (2007–2008), колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь

    Артем Худолєєв
    Артем Худолєєв

    Спортивний оглядач

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Аналітик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies